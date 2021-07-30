Екс-кардинала Ватикану вперше звинуватили у сексуальному насильстві

Колишній кардинал Теодор Маккаррік. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n158110-eks-kardynala-vatykanu-vpershe-zvynuvatyly-u-seksualnomu-nasylstvi.html

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Звинувачення у зґвалтуванні підлітка висувають колишньому кардиналу Теодору Маккарріку.

Це перший єпископ у Сполучених Штатах Америки, проти якого відкрили кримінальну справу через сексуальне насильство. Проти 91-річного екс-кардинала висувають три обвинувачення. Мовиться про непристойний напад і нанесення побоїв. Справу розглядає Окружний суд Дедгема, що в штаті Массачусетс. Про це повідомляє Associated Press.

Позивач стверджує, що насильство почалося, ще коли він був маленьким хлопчиком, в той час Маккаррік був близьким з його родиною й проводив весільні меси, хрещення і похорони.

У 1974 році 16-річний постраждалий святкував весілля свого брата. Того дня священник вирішив поговорити з хлопцем нібито через скарги батька, що син «бешкетує і не ходить до церкви». Позивач заявляє, що кардинал зґвалтував його у гардеробній, після чого попросив прочитати «Отче наш» і «Радуйся, Маріє" для того, «щоб Бог міг викупити тебе від гріхів».

Чоловік зазначає, що випадки сексуального насильства продовжились і Маккаррік домагався хлопця навіть коли той подорослішав.

Нагадаємо, у лютому відомого французького актора Жерар Депардьє звинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. У прокуратурі заявляють, що у 2018 він зґвалтував 20-річну актрису, яка двічі приїжджала до нього додому.

Джерело: Associated Press