Вероятность новой агрессии РФ в августе назвали «высокой» в армии США

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Вероятность эскалации агрессии России против Украины назвали «высокой» в армии США. Американский генерал Бен Ходжес считает, что в Кремле могут использовать август, период отпусков в Европе, для эскалации агрессии против Украины.

Это может быть провокация, чтобы проверить и посмотреть, настроены ли Соединенные Штаты и Германия серьезно, когда они говорят о суверенитете Украины, — указал Ходжес.

Американские эксперты отмечают, что безопасность и стабильность, в частности, в Черном море касается не только Украины, но и Европы. И осознание этого, по мнению экс-командующего войсками США в Европе, растет как в Вашингтоне, так и в Брюсселе.