Підозрюваного у вибухах у поштоматах «Нової пошти» затримали. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n158125-vybuhy-na-poshtomatah-novoyi-poshty-policiya-zatrymala-pidozruvanogo.html

Ракурс

Підозрюваного у вибухах у поштоматах «Нової пошти» Києва та Одеси затримали правоохоронці.

У четвер, 29 липня, близько 6.00 поліцейські отримали повідомлення про те, що у приміщенні одного із торговельного центру на Оболоні у скриньці поштомату прогримів вибух. Згодом аналогічний інцидент стався у поштоматі в Одесі. Виявилося, що здетонували саморобні бомби. Ніхто внаслідок інцидентів не постраждав. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Підозрюваного затримали 29 липня у Чернівцях. Зловмисником виявився 32-річний уродженець Криму, раніше із законом він проблем не мав. Під час обшуків у квартирі затриманого виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні «Нової Пошти», чорнові записи тощо. Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та Росії, видані на його ім’я.

Правоохоронці планують повідомити чоловікові повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Наразі встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів. Вилучені предмети та речовини направлено на експеризи.

Тим часом у компанії «Нова пошта» заявили, що після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі будуть перевіряти усі посилки та вантажі за допомогою рентгену та кінологічних служб. Вирішено встановити рапіскани та рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів на всіх терміналах та депо. Також пошта почне співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів. Крім того, буде впроваджено процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Нагадаємо, в Києві у недобудованій будівлі на території парку «Кирилівський Гай» 29 липня прогримів вибух, який забрав життя 21-річного юнака.