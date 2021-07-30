Російський «Спутник» забракувала Бразилія - названо причину

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Бразилія відмовилася від російського «Спутника» — влади Бразиліа анулює контракт на поставку вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва РФ у зв’язку з відсутністю ліцензії. Бразильський регулятор так і не видав ліцензію на використання Sputnik V.

Уряд Бразилії підписав контракт з Москвою у березні. Росія повинна була поставити 10 млн доз вакцини «Спутник». За словами міністра охорони здоров’я Бразилії Марсело Кейроги, це рішення пов’язане з серйозними затримками у видачі дозволу на використання російського препарату, пише «Голос Америки».

Бразильська кампанія з імунізації населення проти коронавірусу наразі не потребує поставок російської вакцини, — зазначив Кейрога.

Росія планувала виробляти свою вакцину безпосередньо в Бразилії для її експорту в сусідні країни. Міністерство охорони здоров’я Бразилії також скасувало контракт на поставку 20 млн доз індійської вакцини Covaxin виробництва Bharat Biotech.

Нагадаємо, влада 16 бразильських штатів запросила дозвіл на імпорт російської вакцини, який було видано з вимогою дотримання низки умов, включаючи проведення клінічних випробувань в Бразилії. У підсумку з цими умовами погодилися лише чотири штати.

З початку пандемії в Бразилії зареєстровано 20 млн випадків зараження і понад 550 тис. смертей, пов’язаних з коронавірусом.

Джерело: «Голос Америки «