Российский «Спутник» забраковала Бразилия - названа причина

https://racurs.ua/n158126-rossiyskiy-sputnik-zabrakovala-braziliya-nazvana-prichina.html

Ракурс

Бразилия отказалась от российского «Спутника» — власти Бразилиа аннулируют контракт на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 производства РФ в связи с отсутствием лицензии. Бразильский регулятор так и не выдал лицензию на использование Sputnik V.

Правительство Бразилии подписало контракт с Москвой в марте. Россия должна была поставить 10 млн доз вакцины «Спутник». По словам министра здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога, это решение связано с серьезными задержками в выдаче разрешения на использование российского препарата, пишет «Голос Америки».

Бразильская кампания по иммунизации населения против коронавируса в настоящее время не нуждается в поставках российской вакцины, — отметил Кейрога.

Россия планировала производить свою вакцину непосредственно в Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Минздрав Бразилии также отменил контракт на поставку 20 млн доз индийской вакцины Covaxin производства Bharat Biotech.

Напомним, власти 16 бразильских штатов запросили разрешение на импорт российской вакцины, которое было выдано с требованием соблюдения ряда условий и проведения клинических испытаний в Бразилии. В итоге с этими условиями согласились только четыре штата.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано 20 млн случаев заражения и более 550 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

Источник: «Голос Америки».