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Разоблачен сепаратист, готовивший подростков к службе в «армии» террористов, фото: СБУ

Клуб «Амазонки» — сепаратист готовил девушек к службе в «армии ДНР» (ФОТО)

30 июл 2021, 13:53
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СБУ разоблачила боевика, готовившего подростков, преимущественно девушек, к «службе» в незаконных военных формирования террористической организации ДНР.

По данным следствия, он в ОРДО возглавлял «военно-патриотический клуб» «Амазонки», который с начала российской агрессии «заработал» на базе прежнего обычного школьного кружка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленник, по приказу своих российских кураторов, создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией, в которой подростки:

  • проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;
  • имели «воинские звания»;
  • обязаны были носить военную форму;
  • подвергались «накачке» идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения там «независимого государства».

Организатора кружка обвиняют в совершении следующих преступлений:

  • создании террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса);
  • создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса);
  • вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса).

Злоумышленник объявлен в розыск, в отношении него направлен обвинительный акт в суд.


Разоблачен сепаратист, готовивший подростков к службе в «армии» террористов, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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