Тарифы на ток для населения утвердили в Кабмине, фото — Слово и дело

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Тарифы на электроэнергию для населения утвердили в Кабмине. Правительство 30 июля опубликовало постановление о тарифах на ток, которые будут действовать с 1 августа.

Кабинет министров постановил, что с 1 августа продлен срок действия постановления о действующей модели возложение специальных обязательств на рынке электроэнергии. Она будет действовать еще один месяц — до 31 августа. Фиксированной цена на электричество для населения — 1,68 грн за киловатт-час — пробудет до конца лета.

В правительстве таким образом стремятся защитить бытовых потребителей от резкого скачка стоимости тока. В таком случае у правительства еще в августе будет время подробнее выработать оптимальную модель механизма возложения специальных обязательств.

28 июля президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО на ближайшем заседании рассмотрит возможность снижения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

В июне Кабмин также продолжал действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей. Тогда стоимость тока также составляла 1,68 грн за кВт-час.

Ранее в Минэнергетики считали, что потребителей надо разделить на несколько категорий.