Тарифи на струм для населення затвердили в Кабміні, фото — Слово і діло

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Тарифи на електроенергію для населення затвердили в Кабміні. Уряд 30 липня опублікував постанову про тарифи на струм, які діятимуть з 1 серпня.

Кабінет міністрів ухвалив, що з 1 серпня продовжено термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов’язань (ПСЗ) на ринку електроенергії. Вона діятиме ще один місяць — до 31 серпня. Отож, фіксована ціна на електрику для населення — 1,68 грн за кіловат-годину — діятиме до кінця літа.

В уряді у такий спосіб прагнуть захистити побутових споживачів від різкого стрибка вартості струму. Отож, уряд ще у серпні матиме час детальніше випрацювати оптимальну модель механізму ПСЗ.

28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО на найближчому засіданні розглядатиме можливість зменшення тарифу на електроенергію для малозабезпечених верств населення.

У червні Кабмін також продовжував дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів. Тоді вартість струму також становила 1,68 грн за кВт-год.

Раніше в Міненергетики вважали, що споживачів розділять на декілька категорій.