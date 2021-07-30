Стадо овець працевлаштували в Ірландії — що вони роблять

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Ракурс

Робота в Ірландії чекає не лише на людей, але й на тварин. Нещодавно ірландські історики офіційно взяли на роботу стадо овець. Тварини працюють над розчищенням старого занедбаного кладовища Святого Матвія в селі Кроссхейвен.

Про це пише місцеве видання RTЕ.

Раніше до подібних робіт вже залучали стадо кіз в одному із сіл Уельсу. Ірландські історики також спочатку «найняли» кіз, завдяки чому вдалося виявити 400 надгробків датованих ХVIII століттям, проте кози поїдають плющ, а траву залишають. Тому їх звільнили й взяти на роботу овець з місцевої ферми.

Багато з пам’ятників на цвинтарі — прості камені з написами. За словами істориків, раніше люди не могли дозволити собі купити надгробки, тому використовували валуни як маркери могил.

Нещодавно, поїдаючи траву і чагарники навколо надгробків, вівці зробили захоплююче відкриття — виявили могилу дворічної дівчинки Марії Кейт Рассел, яка померла у жовтні 1872 року. Історикам вдалося віднайти родича померлої.

Він намагався знайти інформацію про неї і планував приїхати з Великої Британії торік, проте змушений був скасувати поїздку через коронавірус. Він неабияк схвильований і планує приїхати якомога швидше, — розповіли дослідники.



Ремонтні роботи на кладовищі проводять волонтери в рамках кампанії Templebreedy Save our Steeple в Кроссхейвені.