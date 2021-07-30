Стадо овец трудоустроили в Ирландии - что они делают

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Ракурс

Работы в Ирландии хватит не только людям, но и животным. Недавно ирландские историки официально наняли на работу стадо овец. Животные работают над расчисткой старого заброшенного кладбища Святого Матфея в селе Кроссхейвен.

Об этом пишет местное издание RTЕ.

Ранее к подобным работам уже привлекали стадо коз в одном из сел Уэльса. Ирландские историки также сначала «наняли» коз, благодаря чему удалось обнаружить 400 надгробий датированных ХVIII веком, однако козы поедают плющ, а траву оставляют. Поэтому их уволили и взяли на работу овец с местной фермы.

Многие из памятников на кладбище — простые камни с надписями. По словам историков, раньше люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали большие камни в качестве маркеров могил.

Недавно, поедая траву и кустарники вокруг надгробий, овцы сделали интересное открытие — обнаружили могилу двухлетней девочки Марии Кейт Рассел, которая умерла в октябре 1872. Историкам удалось найти родственника усопшей.

Он пытался найти информацию о ней и планировал приехать из Великобритании в прошлом году, однако вынужден был отменить поездку из-за коронавируса. Он очень взволнован и планирует приехать как можно скорее, — рассказали исследователи.

Ремонтные работы на кладбище проводят волонтеры в рамках кампании Templebreedy Save our Steeple в Кроссхейвене.