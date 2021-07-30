Первая поездка с ребенком на море: что взять с собой, фото — pixabay

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Отдых с ребенком на море — это не только увлекательное приключение и расширение кругозора малыша, но и неоспоримая польза для здоровья. Купание в морской воде способствует закаливанию ребенка, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает обмен веществ.

Чистый морской воздух, озонированный, богатый солью и фитонцидами водорослей, служит профилактикой простуды, аллергии, укрепляет нервную систему. Южное солнце в умеренных количествах позитивно влияет на здоровье: способствует синтезу витамина D, необходимого для усвоения кальция, и укреплению иммунитета.

Что взять в поездку на море для ребенка?

• Ветер с моря может принести как штиль в +40°C, так и шторм с сильным ветром, и вы должны быть ко всему готовы. Список вещей для ребенка не должен отличаться от вашего. Плюс возьмите легкую белую футболку, чтобы при необходимости скрыть ребенка от солнца на пляже.

• Подходящая для путешествия обувь. Для долгой дороги — кроссовки и/или крепкие сандали, а вот на пляж легкие сабо, шлепанцы (если ребенок умеет в них ходить) и защитную обувь для купания.

• Плавательный костюм.

• Головной убор. Кепка, панамка, косынка, соломенная шляпа.

• Солнцезащитные очки. Выбирайте очки из легких нетравмоопасных материалов с черными линзами и уровнем защиты не ниже UV-400.

• Надувной круг/жилет/нарукавники для купания.

• Маска или очки для плавания детям постарше, кто уже уверенно чувствует себя в воде и готов исследовать подводный мир.

• Детская косметика. В отелях крайне редко выдают одноразовую косметику для детей, поэтому все нужно брать с собой: средства для купания, детский крем, гипоаллергенные влажные салфетки, присыпка или крем под подгузник (в паре с подгузниками, если в них есть необходимость), и маст-хев летнего отдыха — солнцезащитные средства для детей (обратите внимание, что средство для взрослых не подходит детской коже). Если еще не успели что-то приобрести, в магазине EVA https://eva.ua/ широкий выбор товаров, одобренных дерматологами и педиатрами.

• Личная посуда. Понадобится малышам, которые еще сами не едят, независимо от режима питания в отеле, поскольку у ребенка может быть свой график питания, да и обычный стакан не всегда заменит кружку-непроливайку.

• Игрушки для игр в песке. Постройка замков и водных каналов — важная часть летнего отдыха ребенка даже на галечном пляже.

• Книжки. После насыщенного событиями дня любимая книжка успокоит малыша, создаст ощущение дома и поможет уснуть.

• Пляжный зонт. Если вы не уверены, что на пляже можно арендовать место под навесом, обязательно возьмите большой зонт.

• Аптечка. Минимальная «морская» аптечка для детей должна содержать антисептик, средства для применения при солнечных ожогов, лекарства от простуды, отита, пищевого отравления, для заживления ран и антигистаминные препараты, а также репелленты для отпугивания насекомых.

• Необходимые документы для поездки за границу — заранее узнайте у турагента, на сайте авиакомпании и в посольстве страны, куда отправляетесь.