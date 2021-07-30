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Ракурс
Первая поездка с ребенком на море: что взять с собой, фото — pixabay

Первая поездка с ребенком на море — что взять с собой

30 июл 2021, 13:27
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Отдых с ребенком на море — это не только увлекательное приключение и расширение кругозора малыша, но и неоспоримая польза для здоровья. Купание в морской воде способствует закаливанию ребенка, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает обмен веществ.

Чистый морской воздух, озонированный, богатый солью и фитонцидами водорослей, служит профилактикой простуды, аллергии, укрепляет нервную систему. Южное солнце в умеренных количествах позитивно влияет на здоровье: способствует синтезу витамина D, необходимого для усвоения кальция, и укреплению иммунитета.

Что взять в поездку на море для ребенка?

Ветер с моря может принести как штиль в +40°C, так и шторм с сильным ветром, и вы должны быть ко всему готовы. Список вещей для ребенка не должен отличаться от вашего. Плюс возьмите легкую белую футболку, чтобы при необходимости скрыть ребенка от солнца на пляже.

Подходящая для путешествия обувь. Для долгой дороги — кроссовки и/или крепкие сандали, а вот на пляж легкие сабо, шлепанцы (если ребенок умеет в них ходить) и защитную обувь для купания.

Плавательный костюм.

Головной убор. Кепка, панамка, косынка, соломенная шляпа.

Солнцезащитные очки. Выбирайте очки из легких нетравмоопасных материалов с черными линзами и уровнем защиты не ниже UV-400.

Надувной круг/жилет/нарукавники для купания.

Маска или очки для плавания детям постарше, кто уже уверенно чувствует себя в воде и готов исследовать подводный мир.

Детская косметика. В отелях крайне редко выдают одноразовую косметику для детей, поэтому все нужно брать с собой: средства для купания, детский крем, гипоаллергенные влажные салфетки, присыпка или крем под подгузник (в паре с подгузниками, если в них есть необходимость), и маст-хев летнего отдыха — солнцезащитные средства для детей (обратите внимание, что средство для взрослых не подходит детской коже). Если еще не успели что-то приобрести, в магазине EVA https://eva.ua/ широкий выбор товаров, одобренных дерматологами и педиатрами.

Личная посуда. Понадобится малышам, которые еще сами не едят, независимо от режима питания в отеле, поскольку у ребенка может быть свой график питания, да и обычный стакан не всегда заменит кружку-непроливайку.

Игрушки для игр в песке. Постройка замков и водных каналов — важная часть летнего отдыха ребенка даже на галечном пляже.

Книжки. После насыщенного событиями дня любимая книжка успокоит малыша, создаст ощущение дома и поможет уснуть.

Пляжный зонт. Если вы не уверены, что на пляже можно арендовать место под навесом, обязательно возьмите большой зонт.


Аптечка. Минимальная «морская» аптечка для детей должна содержать антисептик, средства для применения при солнечных ожогов, лекарства от простуды, отита, пищевого отравления, для заживления ран и антигистаминные препараты, а также репелленты для отпугивания насекомых.

Необходимые документы для поездки за границу — заранее узнайте у турагента, на сайте авиакомпании и в посольстве страны, куда отправляетесь.

Источник: Ракурс


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