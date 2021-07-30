Лукашенко допустил возможность размещения ВС РФ в Беларуси. Фото: «Белта»

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Александр Лукашенко, белорусский диктатор, допускает возможность размещения российской армии на территории Беларуси.

По определенной причине Минск позволит Москве перебросить Вооруженные силы РФ на территорию Беларуси. Но до сих пор на уровне президентов никогда не поднимался вопрос о размещении российских баз в Беларуси. Об этом 30 июля Лукашенко заявил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает «Белта».

Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях, — заверил он.

Диктатор при этом подчеркнул, что российские войска со всеми видами вооружений немедленно разместят в Беларуси, если «нужно будет для безопасности Союзного государства». Однако сейчас Минск не видит в этом необходимости, поскольку надеется на собственную армию. Лукашенко добавил, что в случае необходимости может в короткий срок мобилизовать 500 тыс. человек.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля приказал полностью закрыть границу с Украиной. Диктатор заявил, что в Беларуси якобы разоблачили террористические ячейки и к ним, мол, причастны пять стран — Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Источник: «Белта»