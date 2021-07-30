Водитель проигнорировал сигнал и выскочил на переезд — детали ДТП на Полтавщине

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ДТП на Полтавщине на некоторое время парализовало движение поездов в части Украины. Как оказалось, причиной аварии мог стать водитель грузовика, который ехал на красный свет. Это еще не окончательная версия, детали будут установлены в процессе досудебного расследования.

В Нацполиции уточняют, что сгорел пассажирский вагон, хотя поезд товарный. Этот вагон, скорее всего, использовался персоналом поезда. Во время аварии внутри никого не было, поэтому обошлось без жертв. Пострадала только дежурная по переезду, которую госпитализировали со скальпированной раной.

Движение на этом участке железной дороги уже восстановлено.

Напомним, что поезд и грузовой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде на Полтавщине в три часа ночи 30 июля. Это произошло на железнодорожном переезде в селе Покровское Решетиловской общины.

56-летний водитель грузовика Daf, который перевозил комбайн, выехал на переезд, когда там двигался товарный поезд. Из-за столкновения загорелся комбайн и вагон поезда.

В результате аварии «Укрзализныця» задержала движение более десяти поездов. Сейчас запаздывают по графику пять рейсов.