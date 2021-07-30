Водій проігнорував сигнал і вискочив на переїзд – деталі ДТП на Полтавщині

https://racurs.ua/ua/n158120-vodiy-proignoruvav-sygnal-i-vyskochyv-na-pereyizd-detali-dtp-na-poltavschyni.html

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ДТП на Полтавщині на деякий час паралізувала рух поїздів в частині України. Як виявилося, причиною аварії міг стати водій вантажівки, який їхав на червоне світло. Це ще не остаточна версія, деталі будуть встановлені в процесі досудового розслідування.

У Нацполіції уточнюють, що згорів пасажирський вагон, хоча поїзд товарний. Цей вагон, швидше за все, використовувався персоналом поїзда. Під час аварії всередині нікого не було, тому обійшлося без жертв. Постраждала тільки чергова по переїзду, яку госпіталізували зі скальпованою раною.

Рух на цій ділянці залізниці вже відновлено.

Нагадаємо, що потяг та вантажний автомобіль зіткнулися на залізничному переїзді на Полтавщині о третій годині ночі 30 липня. Це сталося на залізничному переїзді у селі Покровське Решетилівської громади.

56-річний водій вантажівки Daf, який перевозив комбайн, виїхав на переїзд, коли коліями рухався товарний потяг. Через зіткнення загорівся комбайн та вагон потяга.

Внаслідок аварії «Укрзалізниця» затримала рух понад десяти поїздів. Наразі запізнюються за графіком більше п’яти рейсів.