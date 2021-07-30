В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Кабмін вніс зміни до обмежень адаптивного карантину, запровадженого в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в постанові № 787 від 28 липня, опублікованій на сайті уряду.

Згідно з текстом цієї постанови, відвідування закладів освіти та проведення в них масових заходів буде дозволено, якщо щонайменше 80% персоналу пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусу та матимуть документи, які це підтверджують.

Водночас заклади, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон залишить «зелену» карантинну зону.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін нещодавно заявив, що дію карантину, ймовірно, продовжать і після 31 серпня. Він наголошує, що ситуація із захворюваністю на коронавірус щодня погіршується.