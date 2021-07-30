В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Кабмин внес изменения в ограничения адаптивного карантина, введенного в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в постановлении № 787 от 28 июля, опубликованном на сайте правительства.

Согласно тексту этого постановления, посещение учебных заведений и проведение в них массовых мероприятий будет разрешено, если не менее 80% персонала пройдут полный курс вакцинации от коронавируса и будут иметь документы, которые это подтверждают.

В то же время учреждения, в которых привиты менее 20% персонала, не смогут работать, если регион покинет «зеленую» карантинную зону.

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин недавно заявил, что действие карантина, вероятно, продолжат и после 31 августа. Он отмечает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом ежедневно ухудшается.