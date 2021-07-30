Карантин в Украине продлят — ситуация с коронавирусом ухудшается

https://racurs.ua/n158106-karantin-v-ukraine-prodlyat-situaciya-s-koronavirusom-uhudshaetsya.html

Ракурс

В Украине, вероятно, продлят действие карантина и после 31 августа. Об этом заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

По его словам, «количество новых больных коронавирусом растет и ситуация с каждым днем ​​ухудшается». Такие прогнозы Кузин привел в эфире «Завтрака с 1+1» 30 июля.

А вот на сколько времени еще продержат ограничения — в Минздраве, как и во всем мире, пока гадать не берутся.

Кузин рассказал, что неделю назад в Минздраве фиксировали по три сотни новых случаев, а вот за прошедшие сутки цифра заболевания возросла почти до тысячи. Области, в которых ухудшается COVID-статистика, — это Луганская, Донецкая, Харьковская и Львовская.

Напомним, что Кабмин планирует ужесточить условия въезда в Украину, а столичная власть готовится даже к возможному локдауну из-за распространения штамма «Дельта». В Киеве разрабатывают новые пропуска в общественный транспорт. Теперь вместо бумажных, они будут электронные, чтобы избежать подделок.

Общенациональный карантин продлевают еще с 2020 года. Его обязательные условия: