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Карантин в Украине продлят — ситуация с коронавирусом ухудшается

Карантин в Украине продлят — ситуация с коронавирусом ухудшается

30 июл 2021, 10:35
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В Украине, вероятно, продлят действие карантина и после 31 августа. Об этом заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

По его словам, «количество новых больных коронавирусом растет и ситуация с каждым днем ​​ухудшается». Такие прогнозы Кузин привел в эфире «Завтрака с 1+1» 30 июля.

А вот на сколько времени еще продержат ограничения — в Минздраве, как и во всем мире, пока гадать не берутся.

Кузин рассказал, что неделю назад в Минздраве фиксировали по три сотни новых случаев, а вот за прошедшие сутки цифра заболевания возросла почти до тысячи. Области, в которых ухудшается COVID-статистика, — это Луганская, Донецкая, Харьковская и Львовская.

Напомним, что Кабмин планирует ужесточить условия въезда в Украину, а столичная власть готовится даже к возможному локдауну из-за распространения штамма «Дельта». В Киеве разрабатывают новые пропуска в общественный транспорт. Теперь вместо бумажных, они будут электронные, чтобы избежать подделок.


Общенациональный карантин продлевают еще с 2020 года. Его обязательные условия:

  • ношение масок в общественных местах и ​​транспорте;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • регулярная санитарная обработка помещений и дезинфекция рук.

Источник: Ракурс


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