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Ракурс
Карантин в Україні продовжать — ситуація з коронавірусом погіршується

Карантин в Україні продовжать — ситуація з коронавірусом погіршується

30 лип 2021, 10:35
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В Україні, ймовірно, продовжать дію карантину і після 31 серпня. Про це заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

За його словами, «кількість нових хворих на коронавірус зростає і ситуація з кожним днем погіршується». Такі прогнози Кузін навів в ефірі «Сніданку з 1+1» 30 липня.

А от на скільки часу ще протримають обмеження — у МОЗ, як і у всьому світі, поки гадати не беруться.

Кузін розповів, що тиждень тому у МОЗ фіксували по три сотні нових випадків, а от за минулу добу цифра захворювання зросла майже до тисячі. Області, в яких погіршується COVID-статистика — це Луганська, Донецька, Харківська та Львівська.

Нагадаємо, що Кабмін планує зробити жорсткішими умови в’їзду в Україну, а столична влада готується навіть до ймовірного локдауну через поширення штаму «Дельта».

У Києві розробляють нові перепустки до громадського транспорту. Тепер замість паперових, вони будуть електронні, аби уникнути підробок.


Загальнонаціональний карантин продовжують ще з 2020 року. Його обов’язкові умови:

  • носіння масок у громадських місцях і транспорті;
  • дотримання соціальної дистанції;
  • регулярна санітарна обробка приміщень і дезінфекція рук.

Джерело: Ракурс


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