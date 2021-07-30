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150 тис. вакцинованих і 960 нових COVID-інфікувань — дані МОЗ за добу

150 тис. вакцинованих і 960 нових COVID-інфікувань — дані МОЗ за добу

30 лип 2021, 09:33
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Коронавірус в Україні станом на ранок 30 липня виявили у 962 осіб. Загалом в країні зафіксовано 2 млн 251 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У четвер довелося госпіталізувати 488 осіб.

Про це сьогодні інформує Міністерство охорони здоров’я.

За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 51, медпрацівників — 49), — йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні / РНБО

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 488 осіб;

  • летальних випадків — 14;

  • одужало — 504 особи;

Вчора медики протестували понад 19 тис. осіб методом ПЛР та майже 8 тис. осіб — методом ІФА. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у:

  • Києві (233),

  • Одеській області (83),

  • Харківській області (72),

  • Донецькій області (69),

  • Дніпропетровській області (64).


Впродовж 29 липня лікарі вакцинували 150 тис. 253 особи. Першу дозу отримали 87 тис. українців, повністю імунізовано — понад 63 громадян. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 млн 437 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 52 тис. 930 летальних випадків.

Джерело: Ракурс


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