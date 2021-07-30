150 тис. вакцинованих і 960 нових COVID-інфікувань — дані МОЗ за добу

https://racurs.ua/ua/n158102-150-tys-vakcynovanyh-i-960-novyh-covid-infikuvan-dani-moz-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 30 липня виявили у 962 осіб. Загалом в країні зафіксовано 2 млн 251 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У четвер довелося госпіталізувати 488 осіб.

Про це сьогодні інформує Міністерство охорони здоров’я.

За добу 29 липня 2021 року в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 51, медпрацівників — 49), — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 488 осіб;

летальних випадків — 14;

одужало — 504 особи;

Вчора медики протестували понад 19 тис. осіб методом ПЛР та майже 8 тис. осіб — методом ІФА. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у:

Києві (233),

Одеській області (83),

Харківській області (72),

Донецькій області (69),

Дніпропетровській області (64).

Впродовж 29 липня лікарі вакцинували 150 тис. 253 особи. Першу дозу отримали 87 тис. українців, повністю імунізовано — понад 63 громадян. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 млн 437 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 52 тис. 930 летальних випадків.