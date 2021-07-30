150 тыс. вакцинированных и 960 новых COVID-инфицирований — данные Минздраваhttps://racurs.ua/n158102-150-tys-vakcinirovannyh-i-960-novyh-covid-inficirovaniy-novye-dannye-minzdrava.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 30 июля обнаружили у 962 человек. Всего в стране зафиксировано 2 млн 251 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. В четверг пришлось госпитализировать 488 человек.
Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 29 июля 2021 года в Украине зафиксировали 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 51, медработников — 49), — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 488 человек;
летальных исходов — 14;
выздоровели — 504 человека;
Вчера медики протестовали свыше 19 тыс. человек методом ПЦР и почти 8 тыс. человек — методом ИФА. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:
Киеве (233),
Одесской области (83),
Харьковской области (72),
Донецкой области (69),
Днепропетровской области (64).
В течение 29 июля врачи вакцинировали 150 тыс. 253 человека. Первую дозу получили 87 тыс. украинцев, полностью иммунизированы — более 63 граждан. С начала прививочной кампании привито 3 млн 437 тыс. человек.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 52 тыс. 930 летальных случаев.