150 тыс. вакцинированных и 960 новых COVID-инфицирований — новые данные Минздрава

https://racurs.ua/n158102-150-tys-vakcinirovannyh-i-960-novyh-covid-inficirovaniy-novye-dannye-minzdrava.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 30 июля обнаружили у 962 человек. Всего в стране зафиксировано 2 млн 251 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. В четверг пришлось госпитализировать 488 человек.

Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 29 июля 2021 года в Украине зафиксировали 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 51, медработников — 49), — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 488 человек;

летальных исходов — 14;

выздоровели — 504 человека;

Вчера медики протестовали свыше 19 тыс. человек методом ПЦР и почти 8 тыс. человек — методом ИФА. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:

Киеве (233),

Одесской области (83),

Харьковской области (72),

Донецкой области (69),

Днепропетровской области (64).

В течение 29 июля врачи вакцинировали 150 тыс. 253 человека. Первую дозу получили 87 тыс. украинцев, полностью иммунизированы — более 63 граждан. С начала прививочной кампании привито 3 млн 437 тыс. человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 52 тыс. 930 летальных случаев.