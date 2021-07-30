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150 тыс. вакцинированных и 960 новых COVID-инфицирований — новые данные Минздрава

150 тыс. вакцинированных и 960 новых COVID-инфицирований — данные Минздрава

30 июл 2021, 09:33
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 30 июля обнаружили у 962 человек. Всего в стране зафиксировано 2 млн 251 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. В четверг пришлось госпитализировать 488 человек.

Об этом сегодня сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 29 июля 2021 года в Украине зафиксировали 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 51, медработников — 49), — говорится в сообщении.

Коронавірус в Україні / РНБО

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 488 человек;

  • летальных исходов — 14;

  • выздоровели — 504 человека;

Вчера медики протестовали свыше 19 тыс. человек методом ПЦР и почти 8 тыс. человек — методом ИФА. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:

  • Киеве (233),

  • Одесской области (83),

  • Харьковской области (72),

  • Донецкой области (69),

  • Днепропетровской области (64).


В течение 29 июля врачи вакцинировали 150 тыс. 253 человека. Первую дозу получили 87 тыс. украинцев, полностью иммунизированы — более 63 граждан. С начала прививочной кампании привито 3 млн 437 тыс. человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 52 тыс. 930 летальных случаев.

Источник: Ракурс


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