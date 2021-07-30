Ночной взрыв напугал киевлян, погиб 21-летний парень

https://racurs.ua/n158101-nochnoy-vzryv-napugal-kievlyan-pogib-21-letniy-paren-video.html

Ракурс

Взрыв в Киеве напугал жителей Шевченковского района. Столичная полиция сообщила о гибели 21-летнего парня.

Предварительная квалификация произошедшего — самоубийство. Именно так сейчас расследуют трагедию, случившуюся в 23.00 в недостроенном здании на территории парка «Кирилловский гай». Это вблизи столичной психбольницы.

Взрыв услышали во многих районах Киева — Подольском, Шевченковском и Соломенском.

По предварительной информация, по недострою гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу и в этот момент произошел взрыв. У парня не было шансов выжить, он умер на месте.

В группе «Киев оперативный» писали, что он подорвал себя. О мощном взрыве накануне киевляне сообщали в соцсети. В полиции Киева рассказали, что взрыв прогремел на крыше недостроенного корпуса.

Что-то очень сильно рвануло в районе Берестейка/Сырца, у посольства США сильно слышно с вибрацией, — написала журналист Елена Сорока в Facebook.

В сети также опубликовали видео с места происшествия.

29 июля взрыв прогремел в одном из торгово-развлекательных центров в Оболонском районе Киева. Рвануло в поштомате «Новой Почты».