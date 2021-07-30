«Укрзализныця» задерживает поезда из-за столкновения поезда и грузового трейлера

https://racurs.ua/n158100-ukrzaliznycya-zaderjivaet-poezda-iz-za-stolknoveniya-poezda-i-gruzovogo-treylera.html

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«Укрзализныця» предупреждает о задержке ряда поездов 30 июля в направлении Харьков — Киев — Харьков в результате аварии. На регулируемом переезде возле станции Решетиловка в Полтавской области произошло столкновение поезда и грузового трейлера.

Движение у места аварии… восстановлено по парной колее, — информирует в пятницу пресс-служба УЗ.

Поэтому задерживаются следующие поезда:

№ 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составляет 3 ч. 35 мин);

№ 126 Киев — Константиновка (2 ч. 20 мин);

№ 17 Харьков — Ужгород (1 ч. 40 мин);

№ 138 Хмельницкий — Лисичанск (1 ч. 30 мин);

№ 10 Мариуполь — Киев (1 ч. 40 мин);

№ 11 Новоалексеевка — Киев (1 ч. 15 мин);

№ 41 Днепр — Трускавец (1 ч. 10 мин).

Напомним, еще одна авария на железной дороге произошла 23 июня в Закарпатской области. Дорожно-транспортное происшествие имело место на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово — там пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.