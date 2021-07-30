МИД готовится возвращать украинцев из-за пожаров в Турции

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Пожары в Турции продолжают бушевать. Министерство иностранных дел Украины разрабатывает сценарии возвращения граждан домой в случае ухудшения ситуации с пожарами в популярных курортных регионах соседней страны.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере.

Поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах отсутствуют. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации, — написал главный дипломат Украины.

Президент Владимир Зеленский пообещал турецкому лидеру Реджепу Эрдогану помочь в борьбе с пожарами. Киев отправит в Турцию пожарный самолет.

Выразил своему другу — президенту Реджепу Эрдогану — искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время, — написал глава государства.

Напомним, пожар начался 28 июля недалеко от курортного Манавгата, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе и возгорания, которое устроил работник автомобильной компании по неосторожности. Затем огонь перекинулся с лесных массивов на жилые районы. Распространению пламени способствовал сильный ветер. Мэр Анталии считает подозрительным то, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах.

Как пишет издание Мilliyet, в результате пожара погибли три человека, пострадали 34 микрорайона, более 130 человек обратились за помощью медиков. На территории 18 эвакуированных кварталов погибло много животных, дома и автомобили превратились в пепел. Некоторые фермеры успели вывезти свой скот.

Лесные пожары пока не удалось обуздать. Около 00.30 в районе Кемера возник еще один пожар.