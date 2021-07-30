МЗС готується повертати українців через пожежі у Туреччині

https://racurs.ua/ua/n158099-mzs-gotuietsya-povertaty-ukrayinciv-cherez-pojeji-u-turechchyni.html

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Пожежі у Туреччині продовжують вирувати. Міністерство закордонних справ України розробляє сценарії повернення громадян додому у разі погіршення ситуації з пожежами в популярних курортних регіонах сусідньої країни.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба повідомив у Твіттер.

Доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації, — вказав головний дипломат України.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв турецькому лідеру Реджепу Ердогану допомогти у боротьбі з пожежами. Київ відправить до Туреччини пожежний літак.

Висловив своєму другу — президенту Реджепу Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час, — написав глава держави.

Нагадаємо, пожежа розпочалася 28 липня неподалік курортного Манавгата, за попередніми даними, через сильну спеку в регіоні та загоряння, яку влаштував працівник автомобільної компанії з необережності. Потім вогонь перекинувся з лісових масивів на житлові райони. Поширенню полум’я сприяв сильний вітер. Мер Анталії назвав підозрілим те, що вогонь спалахнув одразу в чотирьох місцях.

Як пише видання Мilliyet, внаслідок пожежі загинуло троє осіб, постраждали 34 мікрорайони, понад 130 осіб звернулися за допомогою медиків. На території 18 евакуйованих кварталів загинуло багато тварин, будинки і автомобілі перетворилися на попіл. Деякі фермери встигли вивезти своїх тварин.

Лісові пожежі наразі не вдалося приборкати. Близько 00.30 в районі Кемеру виникла ще одна пожежа.