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Ракурс
Міжнародний день дружби і день вишивки святкують 30 липня

Міжнародний день дружби і день вишивки святкують 30 липня

29 лип 2021, 22:58
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30 липня світова спільнота святкує Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки та день боротьби з торгівлею людьми. Православна церква 30 липня вшановує двох святих — Маргарити Антіохійської і Лазаря Галісійського.

30 липня — 211-й день року (212-й у високосні роки) за григоріанським календарем. До кінця року залишається 154 дні.

Міжнародний день дружби (International Friendship Day) був проголошений генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 2011 році. Його щороку святкують в передостанній день липня.

Іменини 30 липня

День ангела сьогодні святкують Маргарити, Марини, Лазарі, Леоніди, Вероніки.

Церковне свято 30 липня

30 липня Православна церкву вшановує двох святих — Маргариту Антіохійську та Лазаря Галісійського. Наші пращури асоціювали Маргариту з великими дощами, а преподобного Лазаря — з блакитними відблисками блискавок. Католицька церква включила Маргариту до списку 14 святих помічників — стародавніх святих, які допомагали людям за різних обставин.

30 липня — що не можна робити

Сьогодні забороняється лаяти або підвищувати голос на дітей. У предків також було повір’я, що в цей день на небі з’являються блискавки, при цьому немає ані дощу, ані грому.

Прикмети 30 липня

  • Гроза свідчить про дощову осінь та зима з хурделицями;

  • В обід парить, а до вечора холоднішає - наступний день буде сонячним;

  • Спалахи блискавок — до хорошого врожаю горіхів;


  • Дощ та білі хмари на небі — до зміни погоди.

Джерело: Ракурс


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