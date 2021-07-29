Міжнародний день дружби і день вишивки святкують 30 липня

https://racurs.ua/ua/n158098-mijnarodnyy-den-drujby-i-den-vyshyvky-svyatkuut-30-lypnya.html

Ракурс

30 липня світова спільнота святкує Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки та день боротьби з торгівлею людьми. Православна церква 30 липня вшановує двох святих — Маргарити Антіохійської і Лазаря Галісійського.

30 липня — 211-й день року (212-й у високосні роки) за григоріанським календарем. До кінця року залишається 154 дні.

Міжнародний день дружби (International Friendship Day) був проголошений генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 2011 році. Його щороку святкують в передостанній день липня.

Іменини 30 липня

День ангела сьогодні святкують Маргарити, Марини, Лазарі, Леоніди, Вероніки.

Церковне свято 30 липня

30 липня Православна церкву вшановує двох святих — Маргариту Антіохійську та Лазаря Галісійського. Наші пращури асоціювали Маргариту з великими дощами, а преподобного Лазаря — з блакитними відблисками блискавок. Католицька церква включила Маргариту до списку 14 святих помічників — стародавніх святих, які допомагали людям за різних обставин.

30 липня — що не можна робити

Сьогодні забороняється лаяти або підвищувати голос на дітей. У предків також було повір’я, що в цей день на небі з’являються блискавки, при цьому немає ані дощу, ані грому.

Прикмети 30 липня