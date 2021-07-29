Погода на завтра. Фото: istock

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Погода в Україні 30 липня очікується переважно сонячна та спекотна, на півдні та сході вдарять короткочасні грози та дощі. Температура повітря у найгарячіших регіонах досягне позначки +33°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +26° до +33°. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 30 липня прогнозується спекотна та сонячна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +17°, а вдень триматиметься на рівні від +28° до +30° тепла.

Погода в Харкові зустріне грозами та спекою. Температура повітря вночі досягне позначки від +17° до +19°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +31°.

Погодні умови в Одесі очікуються спекотні, без опадів. Місто вдень прогріється до +32°, вночі стовпчики термометрів покажуть +23°.

Погода у Львові порадує комфортним теплом. Температурні показники будуть такими: уночі +14…+16° тепла, а вдень +26…+28° тепла.

Погода в Карпатах 30 липня прогнозується суха та спекотна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +15° до +17° тепла, а вдень температура сягне +29° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 липня очікується спокійна, магнітні збурення будуть слабкими.

Зокрема, 30 липня вдень вдарять грози у Харківській, Полтавській та Сумській, в окремих районах можливий град та шквали 15−20 м/с. Оголошено штормове попередження, I рівень небезпечності, жовтий.

До кінця тижня спека домінуватиме в Україні, а відчутне зниження температури повітря прийде 2 серпня у західні області, а 3 серпня на більшу частину нашої території. Проте схід та південь будуть потерпати від палкого сонця.