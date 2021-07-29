Погода на завтра. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине 30 июля ожидается преимущественно солнечная и жаркая, на юге и востоке ударят кратковременные грозы и дожди. Температура воздуха в горячих регионах достигнет отметки +33°.

Днем столбики термометров покажут от +26° до +33°. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 30 июля прогнозируется жаркая и солнечная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем будет держаться на уровне от +28° до +30° тепла.

Погода в Харькове встретит грозами и жарой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +17° до +19°, а днем столбики термометра застынут на уровне +31°.

Погодные условия в Одессе ожидаются жаркие, без осадков. Город днем ​​прогреется до +32°, ночью столбики термометров покажут +23°.

Погода во Львове порадует комфортным теплом. Температурные показатели будут следующими: ночью +14…+16° тепла, а днем +26…+28° тепла.

Погода в Карпатах 30 июля прогнозируется сухая и жаркая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +15° до +17° тепла, а днем ​​температура достигнет +29° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 июля ожидается спокойная, магнитные возмущения будут слабыми.

В частности, 30 июля днем ударят грозы в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, в отдельных районах возможен град и шквалы 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, I уровень опасности, желтый.

К концу недели жара будет доминировать в Украине, а ощутимое снижение температуры воздуха придет 2 августа в западных областях, а 3 августа на большей части нашей территории. Однако восток и юг будут страдать от палящего солнца.