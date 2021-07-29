Международный день дружбы и день вышивки празднуют 30 июля

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Ракурс

30 июля мировое сообщество отмечает Международный день дружбы, Всемирный день вышивки и день борьбы с торговлей людьми. Православная церковь 30 июля чтит двух святых — Маргариты Антиохийской и Лазаря Галисийского.

30 июля — 211-й день года (212-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 154 дня.

Международный день дружбы (International Friendship Day) был провозглашен генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2011 году. Его ежегодно празднуют в предпоследний день июля.

Именины 30 июля

День ангела сегодня празднуют Маргариты, Марины, Лазари, Леониды, Вероники.

Церковный праздник 30 июля

30 июля Православная церковь чтит двух святых — Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского. Наши предки ассоциировали Маргариту с обильными дождями, а преподобного Лазаря — с голубыми бликами молний. Католическая церковь включила Маргариту в список 14 святых помощников — древних святых, которые помогали людям при различных обстоятельствах.

30 июля — что нельзя делать

Сегодня запрещается ругать или повышать голос на детей. У предков также было поверье, что в этот день на небе появляются молнии, при этом нет ни дождя, ни грома.

Приметы 30 июля