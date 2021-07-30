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«Укрзалізниця» затримує поїзди через зіткнення потяга і вантажного трейлера - Укрзалізниця

«Укрзалізниця» затримує поїзди через зіткнення потяга і вантажного трейлера

30 лип 2021, 08:56
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«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів 30 липня в напрямку Харків — Київ — Харків внаслідок аварії. На регульованому переїзді біля станції Решетилівка у Полтавській області відбулося зіткнення потяга і вантажного трейлера.

Рух біля місця аварії… відновлено по парній колії, — інформує у п’ятницю прес-служба УЗ.

Відтак затримуються наступні поїзди:

  • № 85 Новоолексіївка — Львів (затримка становить 3 год. 35 хв);

  • № 126 Київ — Костянтинівка (2 год. 20 хв);

  • № 17 Харків — Ужгород (1 год. 40 хв);

  • № 138 Хмельницький — Лисичанськ (1 год. 30 хв);

  • № 10 Маріуполь — Київ (1 год. 40 хв);

  • № 11 Новоолексіївка — Київ (1 год. 15 хв);

  • № 41 Дніпро — Трускавець (1 год. 10 хв).


Нагадаємо, аварія на залізниці сталася 23 липня у Закарпатській області. Дорожньо-транспортна пригода мала місце на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово — там пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою.

Джерело: Ракурс


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