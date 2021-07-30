«Укрзалізниця» затримує поїзди через зіткнення потяга і вантажного трейлера - Укрзалізниця

https://racurs.ua/ua/n158100-ukrzaliznycya-zatrymuie-poyizdy-cherez-zitknennya-potyaga-i-vantajnogo-treylera.html

Ракурс

«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки поїздів 30 липня в напрямку Харків — Київ — Харків внаслідок аварії. На регульованому переїзді біля станції Решетилівка у Полтавській області відбулося зіткнення потяга і вантажного трейлера.

Рух біля місця аварії… відновлено по парній колії, — інформує у п’ятницю прес-служба УЗ.

Відтак затримуються наступні поїзди:

№ 85 Новоолексіївка — Львів (затримка становить 3 год. 35 хв);

№ 126 Київ — Костянтинівка (2 год. 20 хв);

№ 17 Харків — Ужгород (1 год. 40 хв);

№ 138 Хмельницький — Лисичанськ (1 год. 30 хв);

№ 10 Маріуполь — Київ (1 год. 40 хв);

№ 11 Новоолексіївка — Київ (1 год. 15 хв);

№ 41 Дніпро — Трускавець (1 год. 10 хв).

Нагадаємо, аварія на залізниці сталася 23 липня у Закарпатській області. Дорожньо-транспортна пригода мала місце на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово — там пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою.