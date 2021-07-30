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Нічний вибух налякав киян, загинув 21-річний хлопець
Нічний вибух налякав киян, загинув 21-річний хлопець (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158101-nichnyy-vybuh-nalyakav-kyyan-zagynuv-21-richnyy-hlopec-video.htmlРакурс
Вибух у Києві налякав жителів Шевченківського району. Столична поліція повідомила про загибель 21-річного хлопця.
Попередня кваліфікація події — самогубство. Саме так наразі розслідують трагедію, що сталася о 23.00 у недобудованій будівлі на території парку «Кирилівський Гай». Це поблизу столичної психлікарні.
Вибух почули у багатьох районах Києва — Подільському, Шевченківському та Солом‘янському.
За попередньою інформація, по недобудові гуляли хлопець із дівчиною. Дівчина вийшла на вулицю і в цей момент стався вибух. У хлопця не було шансів вижити, він помер на місці.
У групі «Київ оперативний» писали, що він підірвав себе. Про потужний вибух напередодні кияни повідомляли у соцмережі. У поліції Києва розповіли, що вибух пролунав на даху недобудованого корпусу.
Щось дуже сильно рвонуло в районі Берестейки/Сирця, біля посольства США сильно чути було з вібрацією, — написала журналіст Олена Сорока у Facebook.
У мережі також опублікували відео з місця події.
29 липня вибух стався в одному з торговельно-розважальних центрів в Оболонському районі Києва. Рвонуло у поштоматі «Нової Пошти».
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