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Ракурс
Когда уволят Тарана, рассказали в «Слуге народа»

Когда уволят Тарана, рассказали в «Слуге народа»

30 июл 2021, 10:33
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Отставка Андрея Тарана, министра обороны Украины, пока не обсуждается. Вместо этого в Верховной Раде работают над разграничением полномочий руководства Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.

Такое мнение высказала нардеп от монобольшинства, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

В то же время «слуга» отказалась комментировать «личностную составляющую» отношений экс-главы ВСУ Руслана Хомчака и Тарана. Ранее СМИ сообщали о конфликтах между ними. По словам Верещук, сейчас об увольнении Тарана речь не идет. Такую же информацию СМИ подтвердили и в Офисе президента Владимира Зеленского.


Напомним, недавно Верещук заявляла о намерении возглавить Минобороны. А 27 июля в оборонном ведомстве произошли ротации — новым главнокомандующим ВСУ стал Валерий Залужный вместо Руслана Хомчака. Зеленский также сменил начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командующего ООС.

Источник: «РБК-Украина»

Источник: Ракурс


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