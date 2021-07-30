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Ракурс
Чи звільнятимуть Тарана, розповіли у “Слузі народу”

Чи звільнятимуть Тарана, розповіли у «Слузі народу»

30 лип 2021, 10:33
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Відставка Андрія Тарана, міністра оборони України, наразі не обговорюється. Натомість у Верховній Раді працюють над тим, аби розмежувати повноваження керівництва Збройних сил України та Міністерства оборони.

Таку думку висловила нардеп з монобільшості, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук.

Водночас «слуга» відмовилася коментувати «особистісну складову» відносин екс-очільника ЗСУ Руслана Хомчака й Тарана. Раніше ЗМІ повідомляли про конфлікти між ними. За словами Верещук, нині про звільнення Тарана не йдеться. Таку ж інформацію ЗМІ підтвердили і в Офісі президента Володимира Зеленського.


Нагадаємо, нещодавно Верещук заявляла про намір очолити Міноборони. А 27 липня в оборонному відомстві сталися ротації — новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний замість Руслана Хомчака. Зеленський також змінив начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача ООС.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


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