Чи звільнятимуть Тарана, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n158105-chy-zvilnyatymut-tarana-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

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Відставка Андрія Тарана, міністра оборони України, наразі не обговорюється. Натомість у Верховній Раді працюють над тим, аби розмежувати повноваження керівництва Збройних сил України та Міністерства оборони.

Таку думку висловила нардеп з монобільшості, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук.

Водночас «слуга» відмовилася коментувати «особистісну складову» відносин екс-очільника ЗСУ Руслана Хомчака й Тарана. Раніше ЗМІ повідомляли про конфлікти між ними. За словами Верещук, нині про звільнення Тарана не йдеться. Таку ж інформацію ЗМІ підтвердили і в Офісі президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, нещодавно Верещук заявляла про намір очолити Міноборони. А 27 липня в оборонному відомстві сталися ротації — новим головнокомандувачем ЗСУ став Валерій Залужний замість Руслана Хомчака. Зеленський також змінив начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача ООС.

Джерело: «РБК-Україна»