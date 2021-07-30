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Ракурс
В окупованому Криму померла мама відомого українського режисера. Фото: qha.com.ua

В окупованому Криму померла мама відомого українського режисера (ФОТО)

30 лип 2021, 10:21
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В українського режисера Ахтема Сеітаблаєва померла мама Субіє Налбантова.

Жінка померла в окупованому Криму у четвер, 29 липня. Субіє Налбантовій було 83 роки. Вона була відомою письменницею й телеведучою. Про втрату в родині режисер повідомив на власній сторінці у Facebook.

Мамо. Немаю сили сказати прощавай… до зустрічі… люблю, люблю, люблю", — написав Сеітаблаєв кримськотатарською та українською мовами.

Ахтем Сеітаблаєв з мамою рік тому. Фото: Ахтем Сеітаблаєв у Facebook

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубарову Facebook написав, що мама Сеітаблаєва народилася у 1938 році в Криму. У травні 1944 року її родину разом з іншими кримськими татарами депортували з півострова, в Крим вона повернулася лише в 1990 році. На рідній землі вона викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури, а в 1992 році створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу.

Чубаров висловив співчуття родині режисера й відзначив, що кримськотатарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми.


Ахтем Сеітаблаєв з мамою рік тому. Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla у Facebook

Нагадаємо, 5 липня від коронавірусної хвороби помер кінорежисер і артист Володимир Меньшов. Він пішов із життя на 82-му році життя.

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Джерело: Ракурс


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