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Ракурс
США нададуть 480 млн дол. допомоги Україні у 2022 році

Скільки Україна отримає фіндопомоги у 2022 році, назвали у США

30 лип 2021, 10:05
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США нададуть понад 480 млн дол. допомоги Україні у 2022 році. Таке рішення вже підтримала нижня палата американського парламенту — Палата представників США.

Про це повідомило у Facebook посольство України в США.

Згідно із законопроектом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Києву по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку і пов’язаних програм, становить не менше ніж 481,5 млн дол., що на 28,5 млн дол. більше, аніж цьогоріч, — йдеться в повідомленні.

Із зазначеної суми 125 млн дол. Вашингтон виділить на цілі безпекової допомоги Україні за статтею «Міжнародне військове фінансування», що на 10 млн дол. перевищує допомогу, яку наша країна отримує у 2021 році.

Надалі документ має погодити Сенат США та підписати президент Джо Байден.


Нагадаємо, 28 липня президент Володимир Зеленський та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провели телефонні переговори щодо отримання наступного траншу. Київ планує отримати транш МВФ до кінця року.

30 серпня у Вашингтоні також відбудеться зустріч президентів України і США Зеленського і Байдена.

Джерело: Ракурс


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