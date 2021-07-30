Сколько получит Украина финпомощи в 2022 году, назвали США

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США предоставят более 480 млн долл. помощи Украине в 2022 году. Такое решение уже поддержала нижняя палата американского парламента — Палата представителей США.

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Киеву по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ, составляет не менее 481,5 млн долл., что на 28,5 млн долл. больше, чем в этом году, — говорится в сообщении.

Из указанной суммы 125 млн долл. Вашингтон выделит на цели помощи в сфере безопасности Украины по статье «Международное военное финансирование», что на 10 млн долл. превышает помощь, которую наша страна получает в 2021 году.

В дальнейшем документ должен согласовать Сенат США и подписать президент Джо Байден.

Напомним, 28 июля президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провели телефонные переговоры о получении следующего транша. Киев планирует получить транш МВФ до конца года.

30 августа в Вашингтоне также состоится встреча президентов Украины и США Зеленского и Байдена.