В оккупированном Крыму умерла мама известного украинского режиссера. Фото: qha.com.ua

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Ракурс

У украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева умерла мама Субие Налбантова.

Женщина скончалась в оккупированном Крыму в четверг, 29 июля. Субие Налбантовой было 83 года. Она была известной писательницей и телеведущей. О потере в семье режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

Мама. Не могу сказать прощай … до встречи … люблю, люблю, люблю, — написал Сеитаблаев на крымскотатарском и украинском языках.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook написал, что мама Сеитаблаева родилась в 1938 году в Крыму. В мае 1944 года ее семью вместе с другими крымскими татарами депортировали с полуострова, в Крым она вернулась лишь в 1990 году. На родной земле она преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры, а в 1992 году создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу.

Чубаров выразил соболезнования семье режиссера и отметил, что крымскотатарский народ потерял писательницу, педагога, актрису, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской программы.

Напомним, 5 июля от коронавирусной болезни скончался кинорежиссер и артист Владимир Меньшов. Он ушел из жизни на 82-м году жизни.