Лукашенко допустив можливість розміщення ЗС РФ в Білорусі. Фото: «Белта»

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Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, допускає можливість розміщення російської армії на території Білорусі.

За певної причини Мінськ дозволить Москві перекинути Збройні сили РФ на територію Білорусі. Але до цього часу на рівні президентів ніколи не піднімалося питання про розміщення російських баз в Білорусі. Про це 30 липня Лукашенко заявив на зустрічі з активом місцевої вертикалі з актуальних питань суспільно-політичної обстановки, передає «Белта».

Ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювалося. Перш за все тому, що в цьому немає ніякої необхідності при сучасних озброєннях, — запевнив він.

Диктатор при цьому наголосив, що російські війська з усіма видами озброєнь негайно розмістять в Білорусі, якщо «потрібно буде для безпеки Союзної держави». Однак зараз Мінськ не бачить у цьому необхідності, оскільки надіється на власну армію. Лукашенко додав, що в разі необхідності може в короткий термін мобілізувати 500 тис. осіб.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня наказав повністю закрити кордон з Україною. Диктатор заявив, що в Білорусі нібито викрили терористичні осередки й до них, мовляв, причетні п’ять країн — Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

Джерело: «Белта»