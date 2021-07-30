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Викрито сепаратиста, який готував підлітків до служби в «армії» терористів, фото: СБУ
Клуб «Амазонки» — сепаратист готував дівчат до служби в «армії ДНР» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158124-klub-amazonky-separatyst-gotuvav-divchat-do-slujby-v-armiyi-dnr-foto.htmlРакурс
СБУ викрила бойовика, який готував підлітків, переважно дівчат, до «служби» в незаконних військових формування терористичної організації ДНР.
За даними слідства, він в ОРДО очолював «військово-патріотичний клуб» «Амазонки», який з початку російської агресії «запрацював» на базі колишнього звичайного шкільного гуртка. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що зловмисник, за наказом своїх російських кураторів, створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією, в якій підлітки:
- проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;
- мали «військові звання»;
- були зобов’язані були носити військову форму;
- зазнавали «накачування» ідеями від'єднання всієї території Донеччини від України та проголошення там «незалежної держави».
Організатора гуртка обвинувачено у вчиненні таких злочинів:
- створення терористичної групи чи терористичної організації (ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу);
- створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу);
- втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу).
Зловмисника оголошено в розшук, щодо нього скерують обвинувальний акт до суду.
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