Викрито сепаратиста, який готував підлітків до служби в «армії» терористів, фото: СБУ

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СБУ викрила бойовика, який готував підлітків, переважно дівчат, до «служби» в незаконних військових формування терористичної організації ДНР.

За даними слідства, він в ОРДО очолював «військово-патріотичний клуб» «Амазонки», який з початку російської агресії «запрацював» на базі колишнього звичайного шкільного гуртка. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що зловмисник, за наказом своїх російських кураторів, створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією, в якій підлітки:

проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;

мали «військові звання»;

були зобов’язані були носити військову форму;

зазнавали «накачування» ідеями від'єднання всієї території Донеччини від України та проголошення там «незалежної держави».

Організатора гуртка обвинувачено у вчиненні таких злочинів:

створення терористичної групи чи терористичної організації (ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу);

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу);

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу).

Зловмисника оголошено в розшук, щодо нього скерують обвинувальний акт до суду.