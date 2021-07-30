Подозреваемого во взрывах в почтоматах «Новой почты» задержали. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Подозреваемого во взрывах в почтоматах «Новой почты» Киева и Одессы задержали правоохранители.

В четверг, 29 июля, около 6.00 полицейские получили сообщение о том, что в помещении одного из торгового центра на Оболони в ящике поштомата прогремел взрыв. Впоследствии аналогичный инцидент произошел в почтомате в Одессе. Оказалось, что сдетонировали самодельные бомбы. Никто в результате инцидентов не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемого задержали 29 июля в Черновцах. Злоумышленником оказался 32-летний уроженец Крыма, ранее с законом он проблем не имел. Во время обысков в квартире задержанного обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные «Новой Почты», черновые записи и тому подобное. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и России, выданные на его имя.

Правоохранители планируют сообщить мужчине сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Сейчас устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на эксперименты.

Тем временем в компании «Новая почта» заявили, что после взрывов в почтоматах в Киеве и Одессе будут проверять все посылки и грузы с помощью рентгена и кинологических служб. Решено установить рапискани и рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо. Также почта начнет сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов. Кроме того, будет внедрен процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Напомним, в Киеве в недостроенном здании на территории парка «Кирилловская Роща» 29 июля прогремел взрыв, унесший жизнь 21-летнего юноши.