Купаться на пляжах Бердянска не рекомендуют из-за инфекции. Фото: lifeistravel.com.ua

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Ракурс

Купаться в Азовском море не рекомендуется из-за инфекций.

В пробах воды на пляжах Бердянска обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний. Купание здесь может привести к непредвиденным эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей Бердянска и отдыхающих. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

Специалисты управления обратились к городской власти и главы Запорожской ОГА, чтобы те немедленно запретили пользоваться водой и обеспечили санитарное состояние береговой зоны на ряде пляжей. Это касается пляжей «Пляж ДЗОСТ «Факел», ЧП «Курорты Приазовья» и № 3 ООО «Днепр 2000». Также решено срочно проинформировать местных жителей и гостей города об этой ситуации.

Напомним, Азовское море страдает от засилья медуз. Например, в курортной Кирилловке эти морские жители доставляют немало хлопот как отдыхающим, так и коммунальщикам. Медуз настолько много, что их вывозят тракторными прицепами. Коммунальщики просят присоединиться к работе добровольцев.