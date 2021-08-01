Россия завершает сооружение газопровода «Северный поток-2», фото: «Европейская правда»

https://racurs.ua/n158191-severnyy-potok-2-ukrainskie-aktivisty-napisali-pismo-baydenu.html

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Президента США Джо Байдена призывают пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в письме Байдену, которое подписали украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты, сообщает издание «Европейская правда».

Авторы письма подчеркивают, что благодаря «Северному потоку-2» в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в США и военной агрессии против Украины.

Также эти деньги будут использовать для поддержки деспотических режимов и подавления стремлений народов стран-соседей России «искать свою судьбу», подчеркивается в письме.

Кроме того, в случае начала работы «Северного потока-2» Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, а у Кремля будут развязаны руки, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину, подчервиквают авторы письма.

Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы исключить транзит газа через Украину, — отмечается в письме.



Напомним, по мнению главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, «Северный поток-2» может быть остановлен благодаря особенностям европейского законодательства.

Источник: «Европейская правда»