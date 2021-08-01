Росія завершує спорудження газогону «Північний потік-2», фото: «Європейська правда»

https://racurs.ua/ua/n158191-pivnichnyy-potik-2-ukrayinski-aktyvisty-napysaly-lysta-baydenu.html

Ракурс

Президента США Джо Байдена закликають переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу «Північний потік-2».

Про це йдеться у листі до Байдена, який підписали українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти, повідомляє видання «Європейська правда».

Автори листа наголошують, що завдяки «Північному потоку-2» в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій у США та військової агресії проти України.

Також ці гроші використовуватимуть для підтримки деспотичних режимів і придушення прагнень народів країн-сусідів Росії «шукати свою долю», наголошується в листі.

Крім того, в разі початку роботи «Північного потоку-2» Україна втратить важливий фактор стримування ескалації російської агресії, а у Кремля будуть розв’язані руки, щоб почати широкомасштабний наступ на Україну, наголошують автори листа.

Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну і Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і завдавала значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну, — зазначається в листі.



Нагадаємо, на думку голови «Нафтогазу» Юрія Вітренка, «Північний потік-2» може бути зупинений завдяки особливостям європейського законодавства.

Джерело: «Європейська правда»