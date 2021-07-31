Вітренко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158177-pivnichnyy-potik-2-mojna-zupynyty-vitrenko.html

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«Північний потік-2» може бути зупинений завдяки особливостям європейського законодавства.

Таку думку висловив голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, Україна хоч і не зможе запобігти завершенню будівництва газопроводу, однак зробить усе можливе, щоби газогін не був сертифікованим і не зміг запрацювати. Це можливо в тому випадку, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським «Газпромом» і президентом Росії Володимиром Путіним, а європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати видобуто, і транспортування газу.

Для України важливо не те щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоби по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоби цей газ через цю трубу не йшов, — сказав він.

Вітренко також додав, що Міністерство закордонних справ України (МЗС) надіслало відповідні ноти Європейській комісії, яка бере участь у процесі сертифікації оператора, із закликом враховувати «так званий принцип солідарності».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель допустила запровадження нових санкцій проти Росії в разі загрози зриву транзиту газу через Україну. У Берліні не виключають нових санкцій проти Москви, якщо Кремль використовуватиме газогін «Північний потік — 2» задля тиску на Київ і «транзитний» статус України опиниться під загрозою.

Джерело: Радіо Свобода