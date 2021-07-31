Витренко. Фото: УП

https://racurs.ua/n158177-severnyy-potok-2-mojno-ostanovit-vitrenko.html

Ракурс

«Северный поток-2» может быть остановлен благодаря особенностям европейского законодательства.

Такое мнение высказал глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода».

По его словам, Украина хоть и не сможет предотвратить завершение строительства газопровода, однако сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицирован и не смог заработать.

Это возможно в том случае, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным, а европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа.

Для Украины важно не то, что, условно говоря, есть эта труба или нет этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел, — сказал он.

Витренко также добавил, что Министерство иностранных дел Украины (МИД) направило соответствующие ноты Европейской комиссии, которая принимает участие в процессе сертификации оператора, с призывом учитывать «так называемый принцип солидарности».

Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель допустила введение новых санкций против России в случае угрозы срыва транзита газа через Украину. В Берлине не исключают новых санкций против Москвы, если Кремль будет использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления на Киев и «транзитный» статус Украины окажется под угрозой.

Источник: Радио Свобода