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Ракурс
Кейт Миддлтон. Фото: Сплетник

Кейт Миддлтон и принц Уильям обеспокоены из-за сына

31 июл 2021, 16:54
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Кейт Миддлтон и принц Уильям обеспокоились будущим своего старшего сына Джорджа, который считается третьим по очереди претендентом на престол и станет королем после своего отца.

Герцоги Кембриджские переживают из-за того, что над королевским наследником могут издеваться интернет-тролли. Об этом сообщает Us Weekly.

Кейт Миддлтон и принц Уильям осознают, что они росли в иное время, когда не было социальных сетей и травли в интернете, а потому решили оградить ребенка от внимания публики.

В отношении старшего ребенка они тщательно подходят к выбору мероприятий, на которых он появляется. Отмечается, что родители не требуют особого отношения к своим детям. В школе их старшего сына называют Джорджем, а не принцем Джорджем.

Кейт Миддлтон и принц Уильям «хотят, чтобы их дети оставались детьми, но при этом прививают им хорошие манеры и учат не воспринимать их статус как должное».


Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон появилась на публике после долгой самоизоляции.

Источник: US Weekly

Источник: Ракурс


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