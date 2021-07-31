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Ракурс
Милованов и Данилюк. Фото: Сегодня

Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком

31 июл 2021, 16:24
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Тимофей Милованов, экс-министр экономики и советник главы Офиса президента, рассказал, почему подрался с экс-секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком на его дне рождения.

Он заявил, что его ударили, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом стало известно из Facebook-страницы Милованова.

Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло если забыть о фамилии? Кандидат на голову БЭБ пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору главы. И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса, — заявил Милованов.

Он отметил, что Данилюк считает себя «реформатором», хотя он оказывал давление на комиссию как «гопник».

Посты Милованова. Скриншот: Facebook

Подумайте, хотите ли вы видеть главой БЭБ человека, который дерется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если он считает себя правым, — добавил советник главы ОП.


Также, по его словам, кандидаты, которых не допустили, будут пытаться дискредитировать конкурс из-за использования нечестных правоохранителей и об этом ему говорил сам Данилюк. Милованов утверждает, что они с Данилюком друзья, и он не знал о решении комиссии, когда принимал приглашение на день рождения.

Он также добавил, что сначала разговор с Данилюком был конструктивным, а потом он стал неадекватным.

Источник: Ракурс


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