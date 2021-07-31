Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком

Милованов и Данилюк. Фото: Сегодня

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Ракурс

Тимофей Милованов, экс-министр экономики и советник главы Офиса президента, рассказал, почему подрался с экс-секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком на его дне рождения.

Он заявил, что его ударили, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом стало известно из Facebook-страницы Милованова.

Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло если забыть о фамилии? Кандидат на голову БЭБ пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору главы. И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса, — заявил Милованов.

Он отметил, что Данилюк считает себя «реформатором», хотя он оказывал давление на комиссию как «гопник».

Подумайте, хотите ли вы видеть главой БЭБ человека, который дерется вместо того, чтобы правильно заполнить документы или пойти в суд обжаловать решение об отказе в допуске к конкурсу, если он считает себя правым, — добавил советник главы ОП.



Также, по его словам, кандидаты, которых не допустили, будут пытаться дискредитировать конкурс из-за использования нечестных правоохранителей и об этом ему говорил сам Данилюк. Милованов утверждает, что они с Данилюком друзья, и он не знал о решении комиссии, когда принимал приглашение на день рождения.

Он также добавил, что сначала разговор с Данилюком был конструктивным, а потом он стал неадекватным.