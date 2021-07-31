Советник Ермака Милованов подрался с экс-министром - СМИ

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Ракурс

Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрались на дне рождении последнего. Инцидент между бывшим членом команды Владимира Зеленского и Миловановым произошел вечером 30 июля.

СМИ со ссылкой на очевидцев обнародовали фото драки.

По предварительной информации, Милованов посетил день рождения Данилюка, где мужчины начали ссориться. Конфликт имел место на следующий день после того, как комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности (которое «придумал» Данилюк) и возглавляет Милованов, сняла экс-главу Минфина с конкурса. Милованов объяснил это тем, что американский диплом Данилюка не подтвержден в Украине. Советник Ермака также тогда добавил, что бывший секретарь СНБО имеет три диплома, однако ни один из них «не подходит» по условиям конкурса на должность.

Поэтому Данилюк якобы попросил Милованова покинуть празднование, однако тот отказался. Затем именинник отвел советника Ермака в сторону. Во время разговора и произошла потасовка.

В конце Данилюк сказал фразу:

Передай своему Ермаку, что тебя выгнали из моего дня рождения.

На что Милованов ответил:

Это будет говорить человек, работавший на Януковича.



В ответ Данилюк несколько раз толкнул Милованова ногой и ударил рукой по лицу.