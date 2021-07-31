Радник Єрмака Милованов побився з екс-міністром - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n158159-radnyk-iermaka-mylovanov-pobyvsya-z-eks-ministrom-zmi-foto.html

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Тимофій Милованов, радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побилися на дні народження останнього. Інцидент між колишнім членом команди Володимира Зеленського і Миловановим стався увечері 30 липня.

ЗМІ з посиланням на очевидців оприлюднили фото бійки.

За попередньою інформацією, Милованов завітав на день народження Данилюка, де чоловіки почали сваритися. Конфлікт стався на наступний день після того, як комісія з відбору глави Бюро економічної безпеки (котре «придумав» Данилюк) й очолює Милованов, зняла екс-главу Мінфіну з конкурсу. Милованов пояснив це тим, що американський диплом Данилюка не підтверджений в Україні. Радник Єрмака також тоді додав, що колишній секретар РНБО має три дипломи, проте жоден з них «не підходить» за умовами конкурсу на посаду.

Тому Данилюк нібито попросив Милованова покинути святкування, проте той відмовився. Потім іменинник відвів радника Єрмака убік. Під час розмови й сталася сутичка.

Наприкінці Данилюк сказав фразу:

Передай своєму Єрмаку, що тебе вигнали з мого дня народження.

На що Милованов відповів:

Це розповідатиме людина, яка працювала на Януковича.



У відповідь Данилюк кілька разів штовхнув Милованова ногою й вдарив рукою по обличчю.