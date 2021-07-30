Свято завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158158-31-lypnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-hto-svyatkuie-imenyny.html

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Свято 31 липня — День Святого Омеляна. Цей святий загинув за свою віру під час гонінь, організованих проти християн імператором Юліаном Відступником в IV столітті.

Відомо, що імператор розіслав указ, згідно з яким, усіх послідовників Христа мусили стратити. Указ зачитали на міській площі, й Омелян, обурений рішенням імператора, відправився на капище, де поклонялися язичницьким богам, розбив ідолів і перекинув вівтарі.

Язичники, коли побачили це, вирішили, що погром влаштував селянин і почали бити його. Однак Омелян зізнався в скоєному, і селянина відпустили. Самого ж Омеляна відправили на суд, засудивши до спалення, однак Бог зберіг життя Омеляну, а вогонь вразив язичників, які прийшли поглянути на страту.

У народі в цей день традиційно завершувалися жнива. Серпи після цього викладали у формі кола на стислій смузі, запрошували священника для того, щоби той відслужив молебень та освятив інструменти.

Потім серпи несли додому і зберігали до наступних жнив. Найкращим відпочинком вважали лазню, і саме в цей день було заведено паритися з віниками, зробленими з житньої соломи, трав і польових квітів. У народі вірили, що так можна позбутися втоми після тяжкої праці.

Народні прикмети на 31 липня:

Спекотний день — грудень буде холодним;

Листя берези до 31 липня жовтіє, починаючи з верхівки — осінь буде ранньою;

Ялинові шишки знаходяться тільки на верхівках дерев — ознака того, що морози будуть нескоро, не раніше січня.

Іменини в цей день святкують: