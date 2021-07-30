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Свято завтра. Фото: istock
31 липня — яке свято відзначають та хто святкує імениниhttps://racurs.ua/ua/n158158-31-lypnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-hto-svyatkuie-imenyny.htmlРакурс
Свято 31 липня — День Святого Омеляна. Цей святий загинув за свою віру під час гонінь, організованих проти християн імператором Юліаном Відступником в IV столітті.
Відомо, що імператор розіслав указ, згідно з яким, усіх послідовників Христа мусили стратити. Указ зачитали на міській площі, й Омелян, обурений рішенням імператора, відправився на капище, де поклонялися язичницьким богам, розбив ідолів і перекинув вівтарі.
Язичники, коли побачили це, вирішили, що погром влаштував селянин і почали бити його. Однак Омелян зізнався в скоєному, і селянина відпустили. Самого ж Омеляна відправили на суд, засудивши до спалення, однак Бог зберіг життя Омеляну, а вогонь вразив язичників, які прийшли поглянути на страту.
У народі в цей день традиційно завершувалися жнива. Серпи після цього викладали у формі кола на стислій смузі, запрошували священника для того, щоби той відслужив молебень та освятив інструменти.
Потім серпи несли додому і зберігали до наступних жнив. Найкращим відпочинком вважали лазню, і саме в цей день було заведено паритися з віниками, зробленими з житньої соломи, трав і польових квітів. У народі вірили, що так можна позбутися втоми після тяжкої праці.
Народні прикмети на 31 липня:
- Спекотний день — грудень буде холодним;
- Листя берези до 31 липня жовтіє, починаючи з верхівки — осінь буде ранньою;
- Ялинові шишки знаходяться тільки на верхівках дерев — ознака того, що морози будуть нескоро, не раніше січня.
Іменини в цей день святкують:
- Ігнатій;
- Гнат;
- Любомир;
- Омельян;
- Іван.
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