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Праздник завтра. Фото: istock

31 июля — какой праздник отмечают и кто празднует именины

30 июл 2021, 22:33
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Праздник 31 июля — День Святого Емельяна. Этот святой погиб за свою веру во время гонений, организованных против христиан императором Юлианом Отступником в IV веке.

Известно, что император разослал указ, согласно которому всех последователей Христа должны были казнить. Указ зачитали на городской площади, и Емельян, возмущенный решением императора, отправился на капище, где поклонялись языческим богам, разбил идолов и разрушил алтарь.

Язычники, видя это, решили, что погром устроил крестьянин и начали избивать его. Однако Емельян признался в содеянном, и крестьянина отпустили. Самого же Емельяна отправили на суд, приговорив к сожжению, однако Бог сохранил жизнь Емельяну, а огонь поразил язычников, пришедших посмотреть на казнь.

В народе в этот день традиционно завершали жатву. Серпы после этого размещали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника для того, чтобы тот отслужил молебен и освятил инструменты.


Затем серпы несли домой и хранили до следующей жатвы. Лучшим отдыхом считали баню, и именно в этот день было принято париться с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В народе верили, что так можно избавиться от усталости после тяжелой работы.

Народные приметы на 31 июля:

  • Жаркий день — декабрь будет холодным;
  • Листья березы до 31 июля желтеют с верхушки — осень будет ранней;
  • Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев — признак того, что морозы будут не скоро, не раньше января.

Именины в этот день празднуют:

  • Игнатий;
  • Игнат;
  • Любомир;
  • Емельян;
  • Иван.

Источник: Ракурс


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