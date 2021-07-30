Праздник завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n158158-31-iulya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-kto-prazdnuet-imeniny.html

Ракурс

Праздник 31 июля — День Святого Емельяна. Этот святой погиб за свою веру во время гонений, организованных против христиан императором Юлианом Отступником в IV веке.

Известно, что император разослал указ, согласно которому всех последователей Христа должны были казнить. Указ зачитали на городской площади, и Емельян, возмущенный решением императора, отправился на капище, где поклонялись языческим богам, разбил идолов и разрушил алтарь.

Язычники, видя это, решили, что погром устроил крестьянин и начали избивать его. Однако Емельян признался в содеянном, и крестьянина отпустили. Самого же Емельяна отправили на суд, приговорив к сожжению, однако Бог сохранил жизнь Емельяну, а огонь поразил язычников, пришедших посмотреть на казнь.

В народе в этот день традиционно завершали жатву. Серпы после этого размещали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника для того, чтобы тот отслужил молебен и освятил инструменты.

Затем серпы несли домой и хранили до следующей жатвы. Лучшим отдыхом считали баню, и именно в этот день было принято париться с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В народе верили, что так можно избавиться от усталости после тяжелой работы.

Народные приметы на 31 июля:

Жаркий день — декабрь будет холодным;

Листья березы до 31 июля желтеют с верхушки — осень будет ранней;

Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев — признак того, что морозы будут не скоро, не раньше января.

Именины в этот день празднуют: